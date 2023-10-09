«الصحة الفلسطينية»: عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنَّ وزارة الصحة في غزة، أعلنت عن عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وصل إلى 493 شهيدا.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.