قانوني: التزوير في تأييدات مرشح رئاسي محتمل جريمة عقوبتها السجن المشدد

علّق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، على واقعة تزوير تأييدات لصالح أحد المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من قبل أنصاره، وقال إن القانون الجنائي لا يهب لأحد امتيازا بالإجرام، ولا يعرف التمييز أمام المسؤولية الجنائية.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي لـ«الوطن»، أن المشرّع المصري في الباب السادس عشر والمعنون بـ«التزوير»، نص على صور جرائم التزوير التي تقع، ويقصد بها حماية المصلحة المعتبرة وهي المحرر الرسمي، وفرض عقوبة السجن المشدد لمن يأتي هذه الأفعال.

أركان جريمة التزوير

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك بعض الشروط التي اشترطها المشرع حتى تقوم جريمة التزوير، ولكن لا يشترط في هذه الشروط في المحرر أن يكون مكتوبا بلغة معينة، أو الأحرف المصطنعة فيها، موضحا أن التزوير يتحقق طالما تم تغيير الحقيقة بالمحرر الرسمي.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه في هذه الحالة يتم ضبط هذا المحرر، ويتم عمل محضر وعرضه على النيابة العامة التي تحقق في الواقعة، وتستعلم عن المحرر المضبوط سواء توكيل أو ما غيره.