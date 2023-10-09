أمين تنظيم حزب الجيل: تزوير توكيلات لمرشح رئاسي محتمل يضعه أمام مساءلة قانونية

قال أحمد محسن قاسم المحامي وأمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية المرتبطة بعملية الانتخاب، والدستور المصري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات خولا للهيئة إصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف ذوي الصلة، وتدعم عدم مخالفتها العقوبات الجنائية التي رتبها قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف «محسن» لـ«الوطن»، أن ضبط توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين يضعه أمام المساءلة القانونية وكل من سهل له هذه الأفعال.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أنه يجب على كل الأطراف أن تتبع الضوابط والإجراءات خلال خطوات العملية الانتخابية، وذلك لأننا بصدد استحقاق انتخابي يهم كل مواطن مصري، ويجب أن يخرج بصورة لائقة.