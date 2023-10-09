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التيار الإصلاحي الحر يرفض واقعة تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. ويطالب بالاعتذار

كتب:

محمد عبد العزيز
11:01 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
التيار الإصلاحي الحر

التيار الإصلاحي الحر

يستنكر التيار الإصلاحي الحر بأشد العبارات واقعة تزوير توكيلات تأييد المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، والتي أعلن عنها مصدر أمني اليوم.

ويرفض التيار بشكل قاطع مثل تلك التصرفات التي تسيء إلى ذلك العرس الديمقراطي، ويطالب المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية بالاعتذار رسميًا عن تلك الممارسات.

التيار الإصلاحي الحر: نرفض مثل هذه التجاوزات

ويؤكد التيار أنّ مثل تلك التجاوزات غير مقبولة من أي مواطن، فكيف بمرشح محتمل يقدم نفسه للجماهير كمرشح رئاسي، ويدعو التيار المرشح أحمد طنطاوي أن يستكمل توكيلاته بالطرق المشروعة، وأن يتجنب الوقوع في تلك الجرائم بدلًا من تركيزه على إطلاق الأكاذيب، وتعكير صفو العملية الانتخابية.

القبض على 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس»، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

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