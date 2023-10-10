«الوطنية للانتخابات» تعلن استقبال طلبات الترشح لليوم السادس على التوالي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم السادس على التوالي، وذلك قبل 5 أيام فقط من إغلاق باب الترشح، وانتظار إعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق 3 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران والمرشح عبدالسند يمامة، وأعلنت الاستمرار في استقبال طلبات الترشح، واستقبال الأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلب الترشح.

آخر ميعاد لاستقبال طلبات الترشح 14 أكتوبر

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّها تستقبل طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، ما عدا اليوم الأخير، يكون آخر موعد الساعة 2 ظهرًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات أول اجتماع بالتشكيل الجديد

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023 بتعيين خمسة من السادة المستشارين لعضوية المجلس، والذين تمّ اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.