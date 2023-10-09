أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم.. خامس أيام فتح باب الترشح

تستعرض «الوطن» ضمن خدمتها التي تقدمها للجمهور، أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية في اليوم الخامس على فتح باب تقديم طلبات الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات.

أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين 9 أكتوبر:

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل الأحزاب اليوم

استقبلت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي في محافظة القاهرة عددًا من الأحزاب، وهي حزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر وحزب المصريين الأحرار ووفد من التيار الإصلاحي الحر، ووفدًا من حزب النور.

عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية

تقدم المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك أمام لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تميدا لفحص الأوراق المقدمة منه.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يحصل على 27 تزكية من نواب البرلمان

قال الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، أن يمامة حصل على تزكية 27 نائبًا في البرلمان.

القبض على 8 أشخاص بحوزتهم 596 توكيلًا مزورًا لمرشح محتمل للرئاسة

ألقت قوات الأمن القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.