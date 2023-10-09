«الوطنية للانتخابات» تقبل طلبات 133 وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، على طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها بعدما جرى التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارها رقم 17 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

يشار إلى أن 133 وسيلة إعلامية ما بين قنوات محلية ودولية وصحف دولية ومحلية ومحطات إذاعية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى 7 منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية لتغطية الانتخابات أيضا.

الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي، باب الترشح على مقعد رئيس الجمهورية وشكلت لجنة لتلقي وفحص الأوراق برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتلقت الهيئة حتى تاريخه 3 طلبات للترشح ضمت كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة.