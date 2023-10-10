«الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام مرشحي الرئاسة لليوم السادس

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها لليوم السادس على التوالي، لتلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك لمن استوفوا أوراقهم.

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشيح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بدأت في تلقي طلبات الترشح من الخميس الماضي حتى 14 أكتوبر، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الآخير حتى الثانية ظهرا.

الهيئة تلقت طلبات الترشح

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجرى توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري