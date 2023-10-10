كيف تصرفت والدة لاعب الإسماعيلي بشار أشرف بعد إصابته؟ (صور)

«تلك الوحيدة هي الجميع، هي الحياة بأكملها.. الأم»، بهذه الكلمات، تغنى حساب نادي الإسماعيلي الرسمي، بوالدة لاعب فريق الناشئين بشار أشرف، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الدراويش أمام بلدية المحلة بدوري الجمهورية.

والدة لاعب الإسماعيلي تخطف الأضواء بعد إصابته

لحظة مؤثرة، ظهرت خلالها والدة لاعب الإسماعيلي، وهي في حالة حزن وصدمة، لحظة سقوط ابنها داخل الملعب وتدخل الجهاز الطبي لمعالجته، قبل أنّ يغادر المباراة باكيا بعد إصابته القوية في القدم.

اللاعب صاحب الـ17 عامًا، تعرض لاصطدام قوي بأحد مدافعي البلدية، ليتعرض لكدمة قوية بالركبة، إلا أنه سرعان ما عاد للملعب مرة أخرى بعد خروجه بلحظات، رافضًا إجراء التغيير، خاصةً وأنه كان متبقيًا 4 دقائق فقط على عمر اللقاء.

كيف تصرفت والدة لاعب الإسماعيلي بعد إصابته؟

«تضع يدها على قلبها»، هكذا مرت الثواني التي سقط خلالها نجلها، ممسكا بركبته داخل المستطيل الأخضر، عليها وكأنها ساعات طويلة، خوفًا من إصابة قوية تلحق به وتبعده عن لعبته المفضلة.

مشهد والدة بشار أشرف، أثار تعاطف المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعد نشر حساب الإسماعيلي الرسمي للصور المؤثرة، إذ علق أحد المتابعين: «والله صوره توجع القلب ربنا يشفيه ويعافيه يارب»، بينما كتب آخر: «ربنا يشفيه ويعافيه يارب العالمين، إنها الأم يا سادة».

وحقق الإسماعيلى مواليد 2006، فوزًا حاسمًا على نظيره بلدية المحلة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدت اللقطة الإنسانية الأبرز خلال الساعات الماضية.