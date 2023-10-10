وكالة الأنباء الفلسطينية: عضو الكونجرس يدعو لقطع التمويل على إسرائيل

دعت عضو الكونجرس الديمقراطية كوري بوش، إلى وقف تمويل إسرائيل، كما أشارت إلى أن الأولوية الأساسية يجب أن تكون تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن سلامة الجميع في المنطقة، وأنَّه لا يمكن تبرير ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بناءً على انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

تحقيق السلام العادل والدائم

وأكّدت ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، وأنَّه يجب علينا أن نلعب دورنا في وقف العنف والصدمة من خلال إنهاء الدعم الحكومي الأمريكي للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري.