رئيس هيئة الأركان الأمريكية يحذر إيران من التورط في أحداث فلسطين

حذر الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الثلاثاء، إيران من التورط في أزمة إسرائيل، مضيفًا أنه لا يريد أن تتسع رقعة الصراع.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، خلال توجهه إلى بروكسل «نريد أن نبعث برسالة قوية للغاية، لا نريد أن يتسع هذا الأمر والمهم أن تعي إيران هذه الرسالة»، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن وكالة «رويترز».