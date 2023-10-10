الشرطة الأمريكية تقتل شخصا اقتحم القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو بسيارة

قالت شرطة سان فرانسيسكو، إن ضباط إنفاذ القانون قتلوا بالرصاص سائق السيارة التي اقتحمت القنصلية الصينية في المدينة؛ لتستقر في بهو مكتب التأشيرات بالمبنى، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

شخص مجهول الهوية

ولا تزال التفاصيل الرسمية للحادث مُبهمة، وقالت الشرطة إن هوية السائق وسبب الحادث لم يعرفا بعد، ولم يرد ذكر إصابة أي شخص آخر في الحادث.

وأصدر المركز الدبلوماسي الصيني في سان فرانسيسكو بيانًا منفصلًا، قال فيه «شخص مجهول الهوية اقتحم بسيارته قاعة الوثائق بالقنصلية، مما شكل تهديدًا خطيرًا لسلامة الموظفين والأشخاص في مسرح الحادث، وألحق أضرارًا جسيمة بالمرافق والممتلكات».