الحكومة النمساوية تعلن فقدان 3 مواطنين مزدوجي الجنسية في إسرائيل

قالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضًا الجنسية الإسرائيلية ربما من بين من احتجزتهم حركات المقاومة في فلسطين في الهجوم الذي شنته يوم السبت، انطلاقًا من غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقالت الوزارة «هناك ثلاثة مواطنين نمساويين- إسرائيليين كانوا مُقيمين في الآونة الأخيرة جنوب إسرائيل بشكل منفصل عن بعضهم البعض، يُمكن أن يكونوا أيضًا من بين الكثير من المختطفين الأجانب، ولا يوجد حاليًا تأكيد رسمي».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المُحتلة لليوم الرابع على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، والتي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الاقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.