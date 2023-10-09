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«الدفاع المدني الفلسطيني»: كل قطاع غزة معرض للاستهداف الإسرائيلي

كتب:

هانى حسن
09:02 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إنَّ كل قطاع غزة معرض للاستهداف وهناك صعوبة للوصول إلى أماكن المستهدفة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ أعداد قوافل الدفاع المدني غير كافية لانتشال الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية.

وصرح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في وقت سابق، بأنَّ «إمكاناتنا المتاحة متواضعة، ونناشد العالم التدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة»، لافتًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

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