«الدفاع المدني الفلسطيني»: كل قطاع غزة معرض للاستهداف الإسرائيلي

قال محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إنَّ كل قطاع غزة معرض للاستهداف وهناك صعوبة للوصول إلى أماكن المستهدفة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ أعداد قوافل الدفاع المدني غير كافية لانتشال الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية.

وصرح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في وقت سابق، بأنَّ «إمكاناتنا المتاحة متواضعة، ونناشد العالم التدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة»، لافتًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.