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«الهجرة» تتلقى استغاثات من 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية في القدس

كتب:

منة عبده
10:30 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

تلقت الوزارة استغاثات من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث.

لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث

وعلى الفور، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين

وعلى صعيد آخر، اطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، مؤكدا على أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع؛ حقنا للدماء وتأمينا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.