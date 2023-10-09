وزيرة الهجرة: نبحث زيادة عدد اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إن اجتماعها مع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تناول التفاصيل الخاصة بالإجراءات اللوجستية لانتخابات المصريين بالخارج.

الاجتماع شهد الاتفاق على مجموعة من الآليات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن الاجتماع شهد الاتفاق على مجموعة من الآليات، لافتة إلى أن «بدوي» صرح بأن الهيئة تعمل على الكثير من الترتيبات الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج.

وأشارت إلى أنها شددت على أهمية تقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين في الخارج، خلال الانتخابات المقبلة، قائلة إن «الهجرة» بالتعاون مع الهيئة ووزارة الخارجية، ستعمل على بث رسائل لحث المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم الانتخابي.

الاجتماع تناول زيادة عدد اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج

وذكرت أن الاجتماع تناول زيادة عدد اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن ممثلي الهيئة تعهدوا بالدراسة والنظر في الأمر، موضحة أن معظم السفارات والقنصليات العامة المصرية، ستتحول إلى لجان انتخابية، مضيفة: «هناك تحدٍ وحيد يتمثل في وجود تكتلات للمصريين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول الخليج، بعيدة عن اللجان، والهيئة وعدتنا بالدراسة».