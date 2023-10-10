أول دفعة القسم العام بكلية الشرطة: فخور لأنني سأصافح الرئيس السيسي

أعرب هشام السيد، أول دفعة القسم العام بكلية الشرطة، عن فخره بتفوقه في الكلية، وحصوله على المركز الأول على مستوى الدفعة، قائلا: «فخور أنّني سأصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتلك خطوة تحمسنا وتعطينا حافزا كبيرا لحياتنا فيما بعد، وكل طالب في كلية الشرطة يحلم بأن يصنف الأول على دفعته ويصافح الرئيس السيسي، وهذا شرف لأي أسرة في مصر».

تأثير كلية الشرطة على طلابها

وأضاف «السيد»، خلال حواره على هامش احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة: «بمجرد دخول كلية الشرطة والتخرج منها تتغير أفكارنا وطباعنا، ونستطيع تحمل المسؤوليات والصعاب، ونكون قادرين على مواجهة أي مشكلة».

طبيعة الدراسة في القسم العام بكلية الشرطة

وتابع: «كلية الشرطة تنقسم لشقين، أحدهما تدريبي والآخر تعليمي، ويجب على الطالب التوزان والتفوق في الشقين»، موضحا أنّه يتم دراسة الشق التعليمي على مدار 4 سنوات، ويضم مواد القانون وحقوق الإنسان التي يتم دراستها على مدار الأربع سنوات، ليتعلم الطلاب كيفية التعامل مع المواطنين.