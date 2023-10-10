مساعد وزير الداخلية: أكاديمية الشرطة ستظل منشأة لحماة أمن مصر

وجّه اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تشريف الأكاديمية اليوم، متابعا: «نجدد العهد بأن تظل أكاديمية الشرطة دوما منشأة لحماة أمن مصر، شباب واعد يسير على خطى أسلاف العظام ولم يتوان عن تقديم عطاء موصول لتبقى راية الأمن شامخة على مر العصور»

وأضاف خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، على فضائية «إكسترا نيوز»: «يأتي حفلنا اليوم في خضم مكتسبات وإنجازات حققتها أكاديمية الشرطة، مكتسبات لم تكن لتحقق إلا من خلال استراتيجية أمنية معاصرة وضعتها وزارة الداخلية بحرص وعناية، وإنجازات حققها السعي لمواكبة ركب التقدم العلمي والتدريبي والتقني لتخريج ضباط على اعلى درجة من التمييز وحماية الوطن ومقدساته».