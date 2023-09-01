رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023.. اعرف خطوات الاستعلام عنها

يسعى عدد كبير من الطلاب وذويهم الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد الشرطية والعسكرية عن نتائج الاختبارات، لذا يبحثون عن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023.

ونستعرض في التقرير التالي رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023، على هذا النحو:

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023

يمكن للطلاب المتقدمين متابعة النتائج من رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي اليوم، والتي تم إرفاقها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، لذا سنقدم لكم رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها بالرقم القومي ورقم الملف.

كما يمكن الحصول على رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة من خلال تسجيل الدخول بحساب الطالب المسجل على موقع وزارة الداخلية، ثم يسجل الطالب الرقم القومي ورقم الملف الخاص به، يدخل الطالب على دخول ليعرف تفاصيل النتيجة الراغب في معرفتها.

تفاصيل أبرز اختبارات كلية الشرطة

يخضع الطلاب لعدة الاختبارات من بينها اختبارات الطول ومرورا باختبارات القوام والطبي والنفسي والرياضي والقدرات والسمات الشخصية والهيئة والكشف الطبي المتقدم، كما تتضمن الاختبارات خضوع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام «الوزن المثالي = طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان- وغيرها».

يخضع الطلاب المتقدمين لكليات الشرطة لاختبار رياضي يتضمن قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب وتمارين البطن والعقلة، ومهارات السباحة، فضلا عن اختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة «ثقافية - تاريخية - اجتماعية - أمنية»، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.