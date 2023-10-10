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الرئيس السيسي يشهد عرض الدراجات الهوائية في حفل تخريج طلاب كلية الشرطة

كتب:

شريف سليمان
10:34 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد عرض الدراجات الهوائية

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد عرض الدراجات الهوائية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض الدراجات الهوائية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء مباشرة.

وتعبيرا عن ابتهاج طلاب الشرطة بيوم تخريج زملائهم، شارك من يمين ويسار المنصة كوكبة من طلاب الكلية قائدي الدراجات الهوائية، في تشكيل منتظم يوحي بالاستعداد والجاهزية لآفاق العمل الشرطي.

وكون الطلاب في ساحة الاحتفال تشكيلا يمثل زهرة اللوتس، تبعث برسالة ترحيب للحضور، وشكل قائدو الدراجات دائرة في المنتصف يتفرع منها مجموعات تمثل أشعة الشمس، في دلالة واضحة على أمنياتهم لوطنهم الغالي مصر بغد مشرق تسطع فيه شمس الأمن والأمان على مختلف أرجاء الوطن.

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