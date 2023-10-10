محافظ القليوبية يضبط أعمال بناء مخالف أثناء جولة مفاجئة في بنها

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار رصد كل أشكال التعديات المخالفة بمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة.

وقف أعمال بناء مُخالف

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية المفاجئة، حيث تم إيقاف أعمال بناء مُخالف بإحدى العمارات بالدور السابع علوي على مساحة 200 متر، بمنطقة الفلل، وعلى الفور أصدر تعليماته بوقف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والمعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وشدد محافظ القليوبية على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية، بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.