عضو بـ«الشيوخ»: مبادرة تخفيض الأسعار «خطوة إيجابية» لتخفيف العبء على المواطن

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، بمثابة خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن.

وأوضح في بيان له، أن مبادرة خفض الأسعار تعد من أبرز القرارات الداعمة من الحكومة لإزالة أي نوع من التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن في تلبية احتياجاته الاستهلاكية من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية.

مبادرة خفض الأسعار

وأكد أن الحكومة تضع ملف تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها لدعم المواطن البسيط وحمايته من تداعيات أزمة التضخم العالمية وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن احتكار بعض التجار للسلع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يبذل قصارى جهده في ضبط التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين لبعض السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرارية التنسيق بين وزارتي الداخلية والتموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق، والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.