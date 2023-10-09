كيف تسهم مبادرة خفض الأسعار بمواجهة معدلات التضخم؟.. خبير يجيب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره بتخفيض أسعار عدد من السلع بحلول يوم السبت المقبل، قائلاً: «سنتخذ قرارات بتعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور، لنضمن انخفاض الأسعار واستقرار في سلع منتجات معينة».

الشرقاوي: توجيهات رئيس مجلس الوزراء تعكس حالة اصطفاف وطني

من جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الحكومة والسلاسل التجارية مؤخراً، تعكس وجود حالة من الاصطفاف الوطني التي اجتمع فيها مجهودات القطاع العام مع القطاع الخاص، من أجل توفير سلع استراتيجية بأسعار مناسبة للجميع.

وتمنى «الشرقاوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن ينضم المواطن إلى ما تصدره الحكومة من قرارات من شأنها توفير السلع بأسعار مناسبة للجميع وفي المتناول، كما يجب على المواطن أن يقلل من نسب شرائه للسلع من الأسواق المختلفة، حيث أنه في حال انضم المواطن لذلك الاصطفاف الوطني فسينعكس ذلك على الأداء وسيساهم في مواجهة التضخم بنسب ملحوظة تنعكس على الأسعار، وتصب في صالح الأسر المتوسطة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتفقت مع السلاسل التجارية من أجل السيطرة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث تبذل الدولة مجهودات جبارة من أجل توفير السلع لكبار التجار عبر تيسيرات ائتمانية أو جمركية، أو غيرها العديد من الطرق والوسائل اللوجيستيه التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوجيهات، شريطة ألتزام الطرف الآخر بهامش ربح مناسب ومتفق عليه لتحقيق الهدف المرجو وهو صالح المواطن المصري.