«الغرف التجارية» تكشف تفاصيل خفض أسعار السلع الغذائية

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار تمت بشراكة كاملة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المبادرة تتمحور حول التركيز على السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن.

الإعفاء الجمركي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإعفاء الجمركي على السلع في المبادرة سيصل لـ6 أشهر، علاوة على تعجيل الإفراج الجمركي وتقديم تيسيرات من قبل وزارات عدة على رأسها الصناعة والتجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي.

وواصل عز: «اجتماع وزير التموين مع السلاسل التجارية انتهى إلى أن إتاحة المنتجات سيكون دون هامش ربح للسلاسل، وذلك بالتوافق مع القطاع الخاص على البيع بالتكلفة».

اتحاد الغرف التجارية

واستكمل الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «تم الاتفاق على الوصول لأكبر قدر من الخصومات في السلع والتي تصل لـ25%، والمبادرة توفر السلع عبر سلاسل الإمداد للمنتجين والوصول لكل المحال من أكبر سوبر ماركت لأصغر محل بقالة في القرى، مع العمل على سلع إضافية بشكل متتالي، ووضع السعر على العبوة لمنع جشع التجار ويكون أقصى سعر لبيع المنتج».

واختتم قائلا: «أسعار الزيت في مبادرة خفض أسعار السلع سيكون بخصم يصل لـ20%، وسعر السكر سيكون بـ27 جنيها بنسبة خصم 26%، والحد الأدنى للمنتجات عامة 15%، مع إضافة البيض والدواجن بنسبة خصم 15%».