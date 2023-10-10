توقيع اتفاقية تعاون بين " كونتكت وكاش ناو" لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي للعملاء

أعلنت شركة كونتكت كريدي تك، ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابعة لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية"، التابعة لشركة نقود القابضة، وذلك لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال تطبيق "KashNow".

"كونتكت وكاش ناو " يوقعان اتفاقية لتوفير خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال التطبيقات

وقالت " كونتكت " في بيان لها أن هذه الاتفاقية تتيح لمستخدمي تطبيق "KashNow" إمكانية إنشاء حساب جديد على تطبيق "ContactNow" بسهولة وسرعة، والحصول على الموافقة النهائية والفورية، ثم التوجه إلى أحد فروع "كونتكت" لتفعيل الحساب، كما يمكن للعملاء الذين لديهم حساب بالفعل على تطبيق "ContactNow"ربط حساباتهم بتطبيق "KashNow" بسهولة ويسر.

وكشف بيان " كونتكت " أن هذا التعاون يتيح لعملاء "Kash Now" تقسيط الفواتير التي دفعوها عبر تطبيق "ContactNow" وذلك وفقًا لخطط تقسيط مناسبة تتراوح بين ستة أشهر وستين شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء تقسيط السلع والمنتجات الاستهلاكية من أشهر المنافذ التجارية عبر خدمة "Kash Now".

" كونتكت " تعلن عن شراكة استراتيجية مع " كاش ناو" لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي

وأوضحت " كونتكت " أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز مفهوم الشمول المالي وتوفير خدمات التمويل لشرائح واسعة من العملاء، وتقديم مجموعة مبتكرة من الحلول المالية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات والمنتجات التمويلية في السوق.

توقيع اتفاقية استراتيجية بين " كونتكت وكاش ناو" لدعم الشمول المالي في مصر

وعبر "عمر الفقي"، العضو المنتدب لشركة " كونتكت كريدي تك " ، عن سعادته بالاتفاقية ، مشيراً ، إلي أن أهمية هذه الشراكة تكمن في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق توفير الخدمات المالية لعدد أكبر من العملاء.

مؤكداً علي أن هذا التعاون يقدم مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق والطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات والمنتجات التمويلية.

كما عبر عمرو سالم المدير التنفيذي لـ "كاش ناو" عن فخره بالتعاون مع "كونتكت" كشريك استراتيجي، حيث يدعم هذا التعاون خطة "كاش ناو" في التركيز في الفترة الأخيرة على التوسع من خلال تكوين شراكات جديدة في مختلف المجالات باستخدام أحدث الخدمات التكنولوجية، وإتاحة خدمة التمويل الاستهلاكي ضمن باقة من الخدمات المتميزة التي تنفرد بها " كاش ناو" في السوق المصرية.

خدمات التمويل الاستهلاكي متاحة الآن لعملاء "كاش ناو عبر تطبيق " كونتكت ناو"

وأكد عبد الرحمن علي، الرئيس التنفيذي لشركة " نقود القابضة " بأن الشركة ملتزمة بتوفير أقصى سبل الراحة المالية لعملائها ، وتعمل بشكل متواصل على متابعة السوق ومستجداته لتقديم حلول مالية سلسلة وفريدة، مشيراً إلي ، ان التعاون مع " كونتكت" سيوفر منتجات استهلاكية لعملاء " كاش ناو " من خلال برامج تمويلية مختلفة تخدم قطاع كبير من الشعب المصري وتلبي تطلعاتهم خاصة وأن قطاع التمويل الاستهلاكي قادر على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية ولديه معدلات نمو مستمرة .

ومن جانبه وصف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة "هذه الشراكة بأنها تمثل فرصة استراتيجية حاسمة لتطوير قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر وتحسين تجربة عملاء " كونتكت " بشكل كبير ، وذلك بفضل توفير خدمات التمويل عبر تطبيق "KashNow"،

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " : نسعى إلى تحقيق الشمول المالي وتلبية احتياجات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع. وهذه الخطوة تعكس التزامنا بالتحول الرقمي والابتكار في القطاع المالي، وتأتي استجابةً للتغيرات السريعة في العالم المالي والتكنولوجي.

وأكد زعتر علي ثقته بأن هذا التعاون سيعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي متقدم وسيسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد. ونحن ملتزمون بتقديم خدمات تمويلية مبتكرة ومرنة تلبي تطلعات السوق وتساهم في دعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال في مصر.