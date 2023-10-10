«النقد الدولي» يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذية أزمة قطاع العقارات، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»..

ويسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموًا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5% خلال 2023 و4,2% العام المقبل، حسب ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0,2% و0,3% على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو.

وتعهّد كبار قادة الصين يوليو الماضي، بتكثيف الدعم الاقتصادي وسط عملية تعافٍ مُضطربة إثر جائحة كورونا، والتركيز على زيادة الطلب المحلي، ما يُعطي مؤشرًا على المزيد من الخطوات التحفيزية.

ونقلت وكالة أنباء الصين «شينخوا» عن المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله إنّ الصين ستكثف التعديلات في السياسة الاقتصادية مع التركيز على توسيع الطلب المحلي، وتعزيز الثقة ومنع المخاطر.