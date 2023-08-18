تراجع الأسهم الأوروبية بسبب نمو الاقتصاد الصيني

فتحت الأسهم الأوروبية حركة التداول اليوم الجمعة على تراجع كبير، وتوقع المحللين أن البورصة في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية، بعدما تأثرت شهية المخاطرة بالسلب بسبب المخاوف المتعلقة ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، وذلك لمدد أطول بسبب القلق حيال النمو في الاقتصاد الصيني.

تراجع مؤشرات ستوكس لليوم الرابع على التوالي

مع حلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، حيث أنه في طريقه لتسجيل رابع يوم على التوالي من الخسائر، بعدما استمر منخفضًا لنهاية التداولات، بحسب موقع CNBC عربية.

وضغط ارتفاع عوائد السندات على الأسهم لهذا الأسبوع، ما دفع المؤشر ستوكس 600 لتسجيل انخفاضا أسبوعي وصل إلى 2%، غير أن الاقتصاد الصيني يعد عامل آخر قد شغل بال المستثمرين بعدما أظهرت بياناته الاقتصادية والمشكلات التي يتعرض لها خاصة بقطاع العقارات وتعافية بقوة للمرة الأولي بعد جائحة كورونا.

وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى بقوة على الصين مثل شركة «L.V.M.H» وكيرينج وإيرميس بنسب تراوح ما بين 0.6% و1.2% لتنامي مخاوف ضعف النمو الاقتصادي بالصين، وهي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

كما هبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة أيضًا على الصين 1.1% في التعاملات المبكرة، مع هبوط مؤشر فاينانشال تايمز القيادي لنسبة وصلت لـ0.6%، هذا بعد أن أظهرت البيانات بأن مبيعات التجزئة البريطانية قد تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي.