خبير بالشأن الأمريكي: الاقتصاد الصيني له دور واضح في الاقتصاد العالمي

قال توماس جورجيسيان، خبير في الشأن الأمريكي، إن الصين دولة قوية، ولها نفوذها وتجارتها، وحجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 800 مليار دولار، وهذا رقم كبير، يعكس وجود مصالح مشتركة.

الصين والولايات بينهما علاقة مواجهة

وأضاف «جورجيسيان»، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية بينهما علاقة مواجهة، ليست صراعاً، بل مواجهة ومنافسة، ولا تعني الصدام.

ولفت إلى أن الإعلام الأمريكي والصحف الأمريكية تتحدث عن الصين بكثير من التفاصيل، وعادةً ما يكون الحديث بالسلب والانتقاد، مشيراً إلى أن أغلب من يتحدث عن الصين خارج أمريكا، يعتمدون على المعلومات التي يوردها الإعلام الأمريكي.

الاقتصاد الصيني له دور في الاقتصاد العالمي

وأوضح الخبير في الشأن الأمريكي أن الاقتصاد الصيني له دور في الاقتصاد العالمي، وحين توقفت التجارة الصينية مع العالم، وقت جائحة كورونا، تضررت الكثير من الدول بسبب ذلك، ولا أحد ينفي وجود خلافات بين الصين وأمريكا، ولكن خلافات الكبار تختلف عن خلافات الصغار، على حد وصفه.