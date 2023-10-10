«الصحة العالمية»: 13 هجوما إسرائيليا على مرافق صحية في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنّ منظمة الصحة العالمية، أعلنت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 13 هجوما على مرافق صحية في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الإسرائيلين.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.