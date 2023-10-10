رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحة العالمية»: 13 هجوما إسرائيليا على مرافق صحية في غزة

كتب:

هانى حسن
12:28 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنّ منظمة الصحة العالمية، أعلنت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 13 هجوما على مرافق صحية في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الإسرائيلين.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

اقرأ المزيد:

«الصحة العالمية»: نفاد الإمدادات الطبية من قطاع غزة

«أونروا»: لجوء أكثر من 180 ألف فلسطيني إلى مدارسنا في قطاع غزة

آخر أخبار قطاع غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 704 والمصابين إلى 3900

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق سكان غزة