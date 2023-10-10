الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق سكان غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في قطاع غزة

وأضاف «عبدالعاطي» في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ محطة الكهرباء في قطاع غزة باتت مهددة بالتوقف غدا، إن لم يصل الوقود اللازم، لافتا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية وشبكات المياه والصرف في قطاع غزة.

ولفت رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إلى ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، للنظر في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ضرورة فتح ممر إنساني

وأكد رئيس الهيئة، أنه يجب فتح ممر إنساني لضمان إدخال الأطباء في ظل ارتفاع أعداد المصابين بقطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة، استهدفت أبراجًا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدمية ومساجد، موقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.