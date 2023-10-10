آخر أخبار قطاع غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 704 والمصابين إلى 3900

وفى آخر أخبار قطاع غزّة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، أنَّ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية قد ارتفع إلى 704 شهداء، ونحو 3900 مصاب، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

آخر أخبار قطاع غزّة

وعن آخر أخبار قطاع غزة، صرح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بأنّ الاحتلال الإسرائيلي قد قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة باستخدام القذائف الصاروخية.

وأفاد «بصل»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» بأنَّ انقطاع الكهرباء قد أثر سلبًا على عمل الطواقم الطبية في مستشفيات غزة، مشيرًا إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الطواقم الطبية لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق في غزة

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أنَّ الطواقم الطبية لم تتمكّن من الوصول إلى بعض المناطق في غزة بسبب القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الزوارق الحربية للاحتلال تستهدف المواطنين على شواطئ غزة.