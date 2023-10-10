الكرملين يرد على اتهامات زيلينسكي بتأجيح الحرب في الشرق الأوسط: غير صحيحة

نفى الكرملين اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن من مصلحة روسيا تأجيج الحرب في الشرق الأوسط لإضعاف الوحدة العالمية، قائلا إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنّ الصراع طويل الأمد وله جذور عميقة للغاية، مضيفًا أن روسيا على اتصال مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال «بيسكوف» في إفادة صحفية دورية، إن روسيا تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ولديها الكثير من القواسم المشتركة مع إسرائيل مثل حقيقة أن العديد من الإسرائيليين كانوا مواطنين روسًا في السابق.

وأضاف أنّ موسكو تعتزم مواصلة جهودها الدبلوماسية، ولعب دورا في المساعي لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.