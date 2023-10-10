«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بإراقة الدماء في غزة

حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة، وذلك في أول تعليق على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن صحيفة «رودونج سينمون»، الناطقة باسم حزب العمل الحاكم، مقالًا موجزًا عن الصراع والخسائر البشرية، نقلًا عن وسائل إعلام أجنبية.

وجاء في المقال: «يقول المجتمع الدولي إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، وأن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.