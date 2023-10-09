«الكرملين» يكشف الموقف الروسي من الأوضاع في غزة: نتواصل مع السلطة الفلسطينية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الرئاسة الروسية «الكرملين»، أعلنت اليوم أنها تراقب عن كثب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال دميتري بيسكوف، المُتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه يجب إعادة الوضع إلى الاتجاه السلمي في أسرع وقت، ونحن على اتصال دائم مع السلطات الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق لها، تعقيبا على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على موقفها الثابت والمبدئي أنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عاماً، وفقط يمكن حله حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية المعروفة، التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الخارجية الروسية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط.