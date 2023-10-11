رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11-10-2023 عاطفيا ومهنيا

كتب:

سحر المكاوى
12:04 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بأنه واقعي بدرجة كبيرة، ولا يستسلم للأوهام، كما أنه كتوم ويخفي مشاعره عن الآخرين في أغلب الأوقات.

ويتميز مولود برج العذراء بذاكرته القوية التي تجعله جادا في عمله ولا ينسى الأشياء الهامة في حياته، ويستطيع تحمل الإرهاق بدرجة كبيرة، ويتكيف مع الضغوط في العمل.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11-10-2023 على الصعيد المهني 

وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهني، عليك أن تنظم نفقاتك في كل خطوة تقوم بها كما يجب أن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة كبيرة في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، فالوقت مناسب لك اليوم للانطلاق مع الأحباب، وحل الخلافات وتحقيق السعادة معهم.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 10-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 9-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا