«هروب ومعاملة سيئة وفيروس».. ماذا حدث لـ بنزيما في 60 يوما مع الاتحاد؟

لم تسر أمور كريم بنزيما كما خطط لها داخل اتحاد جدة، فمنذ أن وطأت قدماه داخل «قلعة النمور»، وباتت الشائعات رفيقًا لرحلته الجديدة بالدوري السعودي، ورغم مرور فترة لا تتخطى الـ60 يومًا للفرنسي مع الفريق الجداوي، إلا أن الأزمات طالته من كل حدب وصوب.

شائعة معاناة كريم بنزيما من معاملة سيئة

«مدربه يعامله بطريقة سيئة».. هكذا نقلت إحدى الصحف تفاصيل المناوشات التي دارت داخل قلعة النمور، كان أبطالها الثنائي كريم بنزيما ومدربه نونو سانتو، بعدما أكدت أن الأخير يتعامل بشكل غير احترافي مع لاعب ريال مدريد السابق، إلى جانب رفض منحه الشارة.

الشائعات اكتملت بتأكيد وجود تواصل بين كريم بنزيما وصندوق الاستثمار، الذي يمتلك نسبة تتخطى الـ70% من النادي، من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة، الأمر الذي لم يحدث من الأساس وفقًا لرواية نونو سانتو الذي أوضح الحقيقة.

هروب كريم بنزيما يشعل الغضب

نونو سانتو، نفى الإدعات التي طالت علاقته بكريم بنزيما: «علمت من الصحافة أن علاقتي بكريم بنزيما ليست جيدة، من يعرفني ستأكد أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، علاقتنا جيدة، وأنا أشعر بالسعادة مع الجميع، خاصة مع كريم بنزيما، بنزيما نفسه سعيد وهذا يظهر على أرض الملعب، ونحن مجموعة متماسكة بشكل كبير».

هل أصيب بفيروس كورونا؟

ليست الشائعة الوحيدة التي ربطت اسم كريم بنزيما مع اتحاد جدة، بل تحدثت العديد من الصحف عن هروب الفرنسي، بعد ابتعاده بشكل كبير عن المشاركة، في الأيام الأسابيع الماضية، ووجوده في فرنسا، قبل أن يخرج مدربه ليؤكد أنه يعاني من إصابة، وعودته مسألة وقت.

الشائعات لم تتوقف، بل زادت لتصل إلى تأكيد إصابته بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، أثناء علاج إصابته العضلية في الفخذ، وأكد سانتو أنه مجرد «انفجار» إعلامي لجذب المزيد من المتابعين، حتى وإن كانت بطريقة مضللة، وبالفعل عاد بعدها بأيام وشارك في التدريبات ثم مباراة الأهلي السعودي، التي حسمها الأخير بهدف وحيد.