«سوهاج» تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في مسابقة الحرف اليدوية

حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركتها في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي انطلق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مشيدا بدور القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كل أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.

تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية

وأكد رئيس جامعة سوهاج على حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية بالمحافظة، والتي تشتهر بها منذ القدم كصناعة الحرير والتلي والمنسوجات، وأيضا تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإقامة المشروعات في هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل، مضيفا أن المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

البدء في المسابقة منذ مارس الماضي

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج، لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى البدء في المسابقة منذ مارس الماضي، حيث صمم الفريق وأنتج وسوق منتجات جديدة في حرفة التطعيم بالصدف، بالتعاون مع إحدى الورش بساقية المنقدي باشمون محافظة المنوفية، موضحا أن المسابقة تضمنت 3 محاور أساسية وهي سوق العمل ممثل في أصحاب الحرف اليدوية «التطعيم بالصدف»، التطوير ممثل في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، ومحور التمويل الممثل في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر الدكتور مروان جابر مشرف الفريق، ومنسق بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم تكريم الجامعة خلال فعاليات المعرض، حيث شاركت الجامعة في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بين الجامعات المصرية في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضم الفريق الفائز عدد خمس طلاب من كليات التربية النوعية، الآثار والتجارة.

الجدير بالذكر أن الجائزة تمثلت في شهادة تقدير باسم جامعة سوهاج وشيك بقيمة 25 ألف جنيه، وتسليم درع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشرف الفريق وأيضاً شهادات تقدير للفريق الطلابي.