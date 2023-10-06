إدراج 21 عضوا بهيئة تدريس جامعة سوهاج ضمن أفضل العلماء تأثيرا في العالم

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إدراج 21 عضو هيئة تدريس بالجامعة ضمن أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، وهذا التصنيف نتاج دراسة قامت بها جامعة ستانفورد نشرته دار النشر العالمية السيفير «Elsevier».

أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم

وأشاد النعماني بعلماء وباحثي جامعة سوهاج المتميزين الذين يحققون العديد من الإنجازات العلمية، مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات العلمية تدعم تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية، لافتاً إلى اهتمام إدارة الجامعة بالارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين المتميزين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات بمختلف التخصصات.

قوة النشر العلمي الدولي

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن هذا التصنيف يعتمد على عدة عوامل، أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهاد العلمي في الأبحاث والتأليف المشترك والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في مختلف المجلات العلمية.

جدير بالذكر أن علماء الجامعة الفائزين من كلية العلوم هم الدكتور إبراهيم عطيت الله، الدكتور محمود عبدالعاطي، الدكتور عبدالمعطي محمد عبدالله، الدكتور أبو النور نورالدين عبداللاه، الدكتورة ليلى حمدان عبدالرحمن، الدكتور زكريا عطية محمد، الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب، بالإضافة إلى الدكتور صدقي حامدأبو ليلة، الدكتور محمود عبدالعليم علي، الدكتور أيمن نفادي أحمد، الدكتور أحمد محمد أبو ضيف، الدكتور هاني محمد عبداللطيف أحمد، الدكتور محمد خيري محمد، الدكتور محمد شاكر آدم، الدكتور أحمد محمد يوسف، الدكتور طارق قنديل، الدكتور عماد عليان، الدكتور سيد عبدالخالق، إلى جانب الدكتور أحمد عزقلاني بكلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور أحمد محمد قاسم، والدكتور خيري فتحي عبد السيد بكلية الهندسة.