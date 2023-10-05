جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في كرة السلة بملتقى كفر الشيخ الرياضي

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة كرة السلة طلبة، خلال مشاركتها في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي الحالي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، وشارك خلال منافساته 400 طالبا وطالبة من 18 جامعة مصرية، بحسب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

دعم الأنشطة الطلابية

وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعمهم اللا محدود لتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، والتي تسهم في غرس قيم المنافسة الشريفة، و تبادل الخبرات واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية، وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، وأيضا لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، مما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين أكاديميا وعمليا للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

الفوز بالميدالية الذهبية

وهنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الفريق الفائز بالميدالية الذهبية، لافتا إلى أنّ مثل هذه الملتقيات تعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، للتنافس الشريف في كافة الأنشطة الرياضية، مؤكدا أهمية ممارسة الأنشطة باعتبارها محورا لبناء الشخصية المتكاملة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشري لتلبية متطلبات التنمية فى مصرنا الحبيبة.

مشاركة 14 طالبا بالفريق

وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، أنّ الوفد المشارك ضم 14 طالب وطالبة، وأن الملتقى شمل عدد من الألعاب الرياضية، وهي خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة، الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ألعاب ترويحية مفتوحة.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب المركزية، إنّ الجامعة حصدت أيضا خلال الملتقى، المركز الرابع في لعبة تنس الطاولة طالبات، و تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.