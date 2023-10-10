إزالة 345 مخالفة إشغال طريق لإعادة الانضباط بالشارع في المنتزه

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه ‏في إطار جهود حي المنتزه أول لإزالة كل حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون، شنت إدارة إشغال الطريق حملة مسائية لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، وتعرض حياتهم للخطر جرى شن حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

إزالة 345 مخالفة

وأشار رئيس حي المنتزه أول أن الحملة أسفرت عن إزالة 345 مخالفة إشغال طريق وفرش متنوع للباعة الجائلين وحواجز حديدية وكتل خرسانية، وذلك بعدد من المناطق بنطاق الحي من بينها جمال عبدالناصر، نفق سيدي بشر، ملك حفني بحري وقبلي، شارع العاشر، شارع 30، شارع عقل باشا، شارع الزرقاني، حيث تم التحفظ على الاشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فرض هيبة الدولة

وأضاف اللواء سحلول أن الحملات اليومية الصباحية والمسائية لن تتوقف ولن يسمح السماح بأي نوع من أنواع المخالفات بنطاق الحي، وسيفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين سواء في إشغال الطريق أو المباني أو التلاعب في الأسعار تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة وإعادة الانضباط للشارع السكندري وفرض الاحترام على القانون على الجميع.