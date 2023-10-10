محافظ مطروح: توفير الخدمات اللازمة استعدادا لمهرجان تمور سيوة

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لاستضافة مهرجان التمور الدولي السابع بسيوة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالإمارات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة مطروح، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

الترويج لمهرجان التمور في سيوة

وأكد محافظ مطروح خلال الاجتماع التنسيق بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وجميع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة على قيام جميع الجهات بالمساعدة وتضافر جهودها استعدادا لاستضافة المهرجان والظهور بالشكل الحضاري والسياحي المشرف للواحة، وبما يعود بالنفع على أهالي سيوة والترويج والتسويق الجيد مع التنظيم وحسن الاستقبال لضيوف المحافظة.

تشغيل طفطف سياحي في واحة سيوة

ووجه محافظ مطروح ببيان لمجلس مدينة سيوة لتكثيف جهود النظافة وتحسين البيئة، والموافقة على تشغيل 2 طفطف داخل واحة سيوة وتنظيم عمل الشباب المتطوعين والدفع بسيارات الرش وغيرها لظهور مدينة سيوة بالشكل اللائق.

توفير الخدمات في سيوة

كما وجه المحافظ لشركة الكهرباء بتأمين التيار الكهربي والدفع بماكينات الكهرباء وكذلك التأمين الطبي بمستشفى سيوة وتكثيف أعمال الرش والتطهير، وتوفير سيارات الإسعاف وتواصلها مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتوجيه لشركة المياه بتوفير ضخ المياه بسيوة وتأمين توافر المياه بالفنادق.

معرض للمنتجات البيئة واليدوية

كما وافق محافظ مطروح على مقترح إقامة معرض للمنتجات البيئة واليدوية على هامش المهرجان، تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة أيادي مصر.