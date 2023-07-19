أحمد موسى يقدم حلقة اليوم من واحة سيوة: بها مناظر خلابة أبهرت ملك بريطانيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جبل الدكرور في واحة سيوة من المناظر الخلابة، والواحة مليئة بالمشاهد الجميلة والأماكن السياحية الجذابة، لافتا إلى الملك تشارلز، ملك بريطانيا، انبهر بجمال واحة سيوة، حيث استمتع فيها بالراحة والمتعة، نظرا لأن الفنادق بالواحة تتمتع بالطراز القديم بأسعار تصل لـ600 دولار في الليلة الواحدة.

سياح من كل جهات العالم

وقال الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من واحة سيوة، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مازحا: «لازم ناخد فرقة صاعقة عشان نطلع قمة جبل الدكرور، نظرا لصعوبة صعوده، وواحة سيوة يفضل رؤيتها من فوق قمة جبل، رغم ذلك نجد سياح من كل جهات العالم، علاوة على إقبال كثيف للسياح المصريين».

الرمال الساخنة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن أهالي سيوة يطلقون على جبل الدكرور «جبل السلام»، منوها إلى أنه يحتوي على مناطق خاصة بالرمال الساخنة للعلاج بالإضافة إلى البحيرات المالحة.