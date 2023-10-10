مستقبل وطن يكشف تفاصيل خطته لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

أشاد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بدعوة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الأحزاب للتشاور حول الخطة المقبلة، واصفاً الخطوة بـ «الإيجابية»، وتنم عن منهجية وإطار عمل الحملة خلال الفترة المقبلة.

تأييد شعبي كبير

وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يلقى تأييدا شعبيا كبيرا، بالإضافة إلى التأييد السياسي من الأحزاب السياسية وليس له حزب سياسي بعينه، ولكن غالبية الأحزاب السياسية تؤيده.

وعن خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، أكد أنه منذ النشأة الأولى للحزب، وهو يدعم الدولة ونظامها السياسي، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يأتي في إطار دعم الدولة المصرية: «لنا نشاط مستمر كحزب أغلبية وحزب يملك تنظيما سياسيا كبيرا في كل أنحاء الجمهورية، وحركتنا مستمرة، ففي الفترة السابقة كان هناك تحرك في إطار العمل التنظيمي وتنظيم الصفوف ونقلنا نبض الشارع المصري نحو رغبته في ترشح السيسي مرة أخرى، وبدأنا جمع التأييدات من المواطنين والتزكيات من كل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب، وتم تسليمها للحملة الانتخابية».

تنظيم المواطنين والحشد والوصول إلى المقار الانتخابية بسهولة

وأوضح أنه على الرغم من علم الجميع بأن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قدم أوراق ترشحه، المواطنون يحرصون على تحرير تأييدات وهو نوع من العمل الإيجابي لتأييد ترشحه، ونحن نستمر في جمعها من كل المؤيدين، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيعمل الحزب على تنظيم المواطنين والحشد والوصول إلى المقار الانتخابية بسهولة ويسر ومساعدتهم في التصويت بحرية وانتظام.

وأضاف أن الأحزاب السياسية المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمثابة روافد للحملة الانتخابية الخاصة به، ومن هنا تأتي أهمية اللقاءات مع الأحزاب السياسية التي بدأت تعقدها الحملة برئاسة المستشار محمود فوزي، فهي حملة رسمية تقف على خطط الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة، وتعمل على وضع إطار عام لمؤيدي الرئيس ليكون إطاراً للتحرك، في إطار التشاور المستمر وعدم الإنفراد بقرار من قبل الحملة.