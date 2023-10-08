الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب التجمع

استكمالًا للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من قيادات حزب التجمع برئاسة النائب عاطف المغاوري نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

واستقبل الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، مقدمًا لهم الترحيب بزيارتهم لمقر الحملة الرئيسي، وكذلك عرض عدد من أنشطة الحملة وخططتها المستقبلية.

محمود فوزي يعرب عن سعادته بإعلان حزب التجمع تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بإعلان حزب التجمع تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن حزب التجمع إن كان قد يكون على يسار الحكومة فإنه ليس على يسار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحملة الانتخابية تسع كل أبناء الوطن حيث تستمر الحملة على مدار الفترة القادمة بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية وجولات ميدانية في كل المحافظات، مشيرا إلى أن الحملة تتيح أيضًا الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

ومن جانبه، أكد وفد حزب التجمع سعادتهم بالاشتراك في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورؤيته، وأن مصر لديها أحزاب سياسية في ظل مناخ الإصلاح السياسي تمتلك كوادر سياسية في كل المحافظات وهدفها واحد وهو دعم المرشح، مشيرين إلى أنهم عقدوا الكثير من الاجتماعات التشاركية مع الأحزاب الأخرى، لافتين إلى أن جميع مقرات الحزب مفتوحة أمام دعم الحملة في كافة محافظات الجمهورية.

حزب التجمع يشيد بمخرجات الحوار الوطني

كما أشاد وفد حزب التجمع بمخرجات الحوار الوطني، مطالبين بالتمسك بها وتنفيذها، والعمل على عرضها خلال المؤتمرات والندوات التي ستعقد، فضلا عن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وأنهم سيقومون بتقديم عدد من الأفكار والمقترحات للحملة بما يساهم في تحقيق مصلحة الوطن.