أمين «تحالف الأحزاب» يكشف توصيات الاجتماع مع حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لليوم الثالث على التوالي، وفدا من تحالف الأحزاب المصرية، وكان في استقبالهم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، والمستشار القانوني له.

مطر: ندعم السيسي في الانتخابات المقبلة

في هذا السياق، قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الاجتماع تناول وجهات نظر دعم الحملة في الفترة المقبلة، كما أن رؤساء الأحزاب أكدوا دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استمرار العطاء ومسيرة الإنجازات التي نُفذت داخل كل شبر في الأراضي المصرية.

وأوضح أمين عام تحالف الأحزاب المصرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهم التوصيات التي جاءت في اجتماع اليوم، أن تحالف الأحزاب المصرية بكل مقراته وأعضاؤه، يعتبروا أنفسهم جنودا في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فضلا عن اقتراح التحالف بأن يكون هناك شعار موحد للحملة لنعمل في اتجاه واحد.

وأشار إلى أن أحزاب التحالف قدمت الشكر للحملة، وأكدوا التزامهم بتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بالشكل المطلوب، كما طالب أعضاء وقيادات تحالف الأحزاب المصرية، بضرورة تحرير توكيلات لهم، من أجل وجودهم على أرض الواقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة.