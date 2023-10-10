السيسي: التصعيد الحالي في فلسطين له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، محذرًا من أنّ التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على أنّ السلام العادل والشامل قائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام، مؤكدًا أنّ مصر لن تتخلى عن التزامتها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح أنّ مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينة على حساب أطراف أخرى، وتتابع باهتمام بالغ تطورات الاوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطيينة.