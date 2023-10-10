الرئيس السيسي: أمن مصر القومي مسؤوليتي الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية الفاعلة وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق هدنة تحقن دماء المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا: «أمن مصر القومي مسؤوليتي الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف».

وتابع الرئيس السيسي: «الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف، ومدركا لحجم التهديد، ونتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية».