المقاومة الفلسطينية تمطر مستوطنة عسقلان بالصواريخ

أمطرت المقاومة الفلسطينية مستوطنة عسقلان برشقات صاروخية متتابعة، بحسب ما بثته قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء مباشرة.

المقاومة تطلق تحذيرا لسكان عسقلان

كانت المقاومة قد أطلقت تحذيرا لسكان مستوطنة عسقلان في غلاف غزة، بضرورة ترك منازلهم قبل الساعة الخامسة تمهيدا لهجوم صاروخي، وأوفت المقاومة بكلمتها وأطلقت الصواريخ في موعدها، رغم القصف الذي تتعرض له غزة منذ يومين.

قوات الاحتلال تقصف البنية التحتية

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تقصف البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في غزة، لكن رد المقاومة بتحديد موعد إطلاق الصواريخ وإطلاقها بالفعل يعكس فشلا ذريعا في نظرية الأمن الإسرائيلية.