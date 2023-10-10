القاهرة الإخبارية: تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم وزير الدفاع السابق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن إسرائيل أعلنت موافقة قادة الائتلاف الحكومي على تشكيل حكومة طوارئ تضم وزير الدفاع السابق بيني جانتس.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.