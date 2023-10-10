رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القاهرة الإخبارية: تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم وزير الدفاع السابق

كتب:

هانى حسن
02:03 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن إسرائيل أعلنت موافقة قادة الائتلاف الحكومي على تشكيل حكومة طوارئ تضم وزير الدفاع السابق بيني جانتس.

وأعلن جيش الاحتلال  تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

اقرأ المزيد:

إسرائيل تسلِّح متطوعين في البلدات الحدودية مع القرى الفلسطينية بـ4 آلاف بندقية

الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من حصار غزة: محظور بموجب القانون الدولي

«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بإراقة الدماء في غزة

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل ارتكبت 9 آلاف جريمة ضد شعبنا منذ 2012

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق سكان غزة