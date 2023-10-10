ندوة بـ«آداب عين شمس» تكشف عن دور 40 خبيرا مصريا في العبرية بحرب أكتوبر

نظَّم قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس، ندوة تثقيفية بعنوان «حرب أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» برعاية الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، والدكتورة سامية جمعة رئيس قسم اللغة العبرية، حاضر فيها الدكتور محمد عبود مدرس الأدب العبري الحديث والمعاصر بقسم اللغة العبرية، والدكتور عمرو علام وكيل كلية الآداب جامعة المنوفية، وأستاذ الأدب العبري الحديث والمعاصر.

بدأت الندوة بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي ترجمها الدكتور محمد عبود، تعكس بطولات الجنود المصريين في حرب أكتوبر، على لسان القادة والضباط والجنود الإسرائيليين، وتبين حجم الانتصار المصري في الوثائق المرئية والمسموعة.

افتتحت الدكتورة حنان كامل متولي الندوة، بكلمة عن الجيش المصري الباسل، الذي ضحى بكل غال ونفيس من أجل الوطن على مرّ السنين، واستعرضت أهمية الأمن والأمان الذي نعيش فيه بفضل جيشنا الباسل.

استجواب خبراء العبرية المصريين الأسرى الإسرائيليين

وكشف الدكتور محمد عبود، عن الدور الكبير الذي لعبه 40 من خبراء وخريجي قسم اللغة العبرية أثناء حرب أكتوبر عبر ترجمة الخريطة الشفرية التي استخدمها الجيش الإسرائيلي للتحكم في سيناء، واستخدام هذه الخريطة لاحقا، في تعقب القادة العسكريين الإسرائيليين، وقتل عدد كبير منهم في مقدمتهم اللواء أفراهام مندلر قائد فرقة سيناء، وأكبر رتبة إسرائيلية قتلت في الحروب الإسرائيلية حتى اليوم، موضحا أن الاستخبارات الإسرائيلية جمعت معلومات عن هؤلاء الخبراء المتخصصين في العبرية من الأسرى الإسرائيليين الذين عادوا إلى تل أبيب بعد الحرب.

وكشف «عبود» عن قيام خبراء العبرية المصريين باستجواب الأسرى الإسرائيليين بعد الحرب، ونقل إجاباتهم إلى العربية لقيادات الجيش المصري الأمر الذي أسهم في جمع معلومات خطيرة عن الجيش الإسرائيلي أفراده وعتاده وتشكيلات قواته

أسرار جديدة عن حرب أكتوبر

وأكد الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، في كلمته أهمية هذه الندوة التي تكشف أسرارا جديدة عن حرب أكتوبر، بالاعتماد على قسم اللغة العبرية بآداب عين شمس، الذي يلعب دورا استراتيجيًا في تغطية الأحداث الراهنة ومتابعتها، وإمداد صانع القرار بكل ما يحتاج معرفته عن المجتمع الإسرائيلي.

ورحبت الدكتورة سامية جمعة رئيس قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس، بالحضور، وشكرت القائمين على تنظيم الندوة، مشيرة إلى أهمية الندوة في توثيق الهزيمة الإسرائيلية، التي تحاول إسرائيل التهرب منها، تارة باستخدام مصطلح «التقصير»، وتارة بالإنكار التام لما جرى في حرب أكتوبر.

وأكد الدكتور محمد عبود، أنه في مثل هذا اليوم قبل 50 عاما، كانت القوات المسلحة المصرية ثبتت أقدامها في الضفة الشرقية لقناة السويس، وفي يوم 10 أكتوبر 1973، كانت حصون خط بارليف في أيدي أبطالنا المصريين، والأعلام المصرية ترفرف فوق سيناء.

وعلى الجانب الآخر، تكشف الوثائق الإسرائيلية أن وزير الدفاع موشيه ديان أصيب بانهيار نفسي، ودخل في حالة اكتئاب.

وبدأ يستعد لمخاطبة الإسرائيليين عبر شاشات التليفزيون، وكشف حقيقة الموقف على جبهة سيناء والجولان، لولا أن رئيسة الوزراء جولدا مائير منعته من الظهور التليفزيوني، وفقا للوثائق العبرية التي كشفها الأرشيف الإسرائيلي في ذكرى حرب أكتوبر.

وأشار عبود خلال إلقاء كلمته بندوة «حرب أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية»، إلى أن الهزيمة الإسرائيلية المروعة تسببت في دفع جولدا مائير للتفكير في الانتحار خوفا من وصول المصريين إلى تل أبيب، وتسببت في زلزال هائل في المجتمع الإسرائيلي.

واستعرض بعض الوثائق العبرية، خاصة وثيقة اجتماع مشاورات الحكومة الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر، الذي قال فيه ديان لمجلس الوزراء: «أقترح إخلاء خط بارليف، وإذا قرر جنودنا هناك الاستسلام فليستسلموا للمصريين، هناك مئات الدبابات المصرية عبرت إلى الضفة الشرقية، خط قناة السويس ميئوس منه، لم أقدر قوة العدو جيدا.. إن العرب يقاتلون بشكل أفضل بكثير من ذي قبل».

عبود: جولدا مائير تفكر في الانتحار خوفا من وصول المصريين إلى تل أبيب

وأكد ديان في الوثيقة نفسها، أن المواقع الإسرائيلية فقدت الاتصال ببعضها، والمواقع المتصلة بالقيادة العامة لا تتوقف عن إرسال الاستغاثات دون أن تتمكن إسرائيل من مساعدتهم، لأن القوات التي ستتقدم ستلقى المصير نفسه، مشيرا إلى أن الطريق لتل أبيب مفتوح أمام المصريين لو لم يتم التدخل الأمريكي.

كما استعرض عبود التحقيقات مع جولدا مائير أمام لجنة أجرانات التي اعترفت فيها بأن الرئيس السادات نجح في خداع إسرائيل، وشل حركة الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من مرة عبر التلويح بالحرب، وعندما تجهز الجيش المصري للعبور في 6 أكتوبر، ظنت جولدا وحكومتها أن الأمر لا يعدو كونه تهديدا.

وقالت جولدا في شهادتها أمام أجرانات: «اليوم يجب أن نطلب المعذرة من الرئيس السادات».